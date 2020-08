Köögiviljakirju suvelõpugrill: baklaźaan ja chimichurri

Teiseks on üpris keeruline köögivilju sütel küpsetades midagi rängalt vussi ajada, julgustab blogija grillimenüüd taimsega täiendama. Jah, eri viljad võivad tahta küll pisut erinevat kohtlemist, kuid avastamine ja katsetamine viivad sihile.

«Ükskõik, kas panna puu- või köögiviljad vabaõhueinel sütele lihakõrvaseks või omaette roaks, on see imelihtne, tingimata proovimist väärt ja võimalused vaat et lõputud,» kinnitab blogija, kes peab end ise küllalt mugavaks kokkajaks.