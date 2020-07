Sellega ületas kulla hind esmaspäevase rekordi, mis lõi pikka aega, 2011. aasta septembrist pärinevat varasemat hinnarekordit (1921 dollarit unts). See tähendab, et eelmise kullapalaviku tipus kulda ostnud inimesed pidid ootama peaaegu kümnendi, et nende investeering jõuaks plussi.