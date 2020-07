Sellele kõigele pani aluse korvpallikodu. Olgugi et osati juhuse tõttu – koroonaviiruse pandeemia tõttu lõppes klubihooaeg enneolematult vara –, sobis ettevõtmine nagu rusikas silmaauku. Edukas oli see mitmest tahust: mängijad said end vormis hoida, treeneritetiim õppis ligi 50 mängijat paremini tundma ning võistkonnal oli võimalus koos olla. Viimane pole sugugi mitte vähetähtis, sest praeguse valikmängude süsteemi juures, kus tiim koguneb vaid nädalaks, kulub iga koos veedetud päev marjaks ära.