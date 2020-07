Välismaa lühiuudised

Saksamaa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer nimetas riigist 12 000 USA sõjaväelase väljaviimist kahetsusväärseks, kuid rõhutas, et see toob esile vajaduse Euroopa julgeolekusse rohkem panustada. Vähenduskava, mis nõuab Kongressi heakskiitu, jätaks Saksamaale 24 000 USA sõjaväelast. Kramp-Karrenbauer ütles, et kavatseb liidumaade juhtidega pärast suve arutada, kuidas Saksamaa sõjavägi saaks toetada piirkondi, kust ameeriklased lahkuvad. USA teatas kolmapäeval, et Pentagon saadab umbes 4600 Saksamaal teenivat sõjaväelast koju, kuid paigutab ligi 5600 teistesse NATO riikidesse, sealhulgas Itaaliasse ja Belgiasse. Eile teatas Varssavi, et USA toob Poolasse vähemalt tuhat sõdurit. «Poolasse tuleb Ameerika väejuhatus. See juhib NATO idatiivale paigutatud sõdureid. Sellest saab meie piirkonna kõige tähtsam maavägede keskus,» ütles Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak eile. AP/AFP/BNS