Aga siiski on mul hea meel, et nüüd, pärast 2,6-protsendilist tõusu juulis on mu portfell võrreldes aasta algusega jälle plussi kerkinud. Mitte küll kuigi suurelt – kui jaanuari hakul oli see väärt 22 777 eurot, siis nüüd, juuli alguses on kogusummaks 22 871 eurot. Kasumit seega täpselt 94 eurot ehk 0,41 protsenti. Seitsme kuu peale pole seda muidugi palju, ent seemneks seegi.