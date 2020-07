Ralli MM-sari ja Soome käivad kokku nagu sukk ja saabas, kuid 2020. aastal on asjad teisiti. Soome MM-etapp pidi sel aastal tähistama 70. sünnipäeva, ent need ja paljud teised pidustused üle maailma on koroonaviiruse tõttu edasi lükatud või ära jäetud.