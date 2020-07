Mootorratta juhiloa saamine ei lihtsustu

Seaduse muudatus oleks kaasa toonud selle, et B-kategooria juhiloa omanik võib sõita kuni 125 cm3 (11 kW) mootorrattaga ilma teooria- ja sõidueksamit tegemata tingimusel, et ta on läbinud autokoolis ohutute sõiduvõtete kursuse. Sel juhul teeks maanteeamet märke liiklusregistrisse, mis tõendab B-kategooria juhtimisõigusega juhi õigust juhtida A1-kategooria mootorsõidukit.