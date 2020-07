Draama lasteaias kippus poliitiliseks

Ajendiks oli ­rinnavähiga võitleva Tennosaare postitus 27. juuli hilisõhtul Jüri Ratase Facebooki seinale, mis tulevasele tööandjale sugugi ei meeldinud. Postituse fookuses oli äsja loodud haridus- ja noorteameti juhiks valitud Ulla Ilisson ning tema kolossaalne, 6900-eurone kuupalk. «Mul on küsimus esiteks – kes on Ulla Ilisson? Mis taust on tal haridusega ja noortega?» päris Tennosaar. «Miks just tema, tulles hoopis finantsalalt? Mida ta teab haridusest või noortest!? 6900 kuupalk???»