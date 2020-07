Koroona nullib Euroopas reisiplaane

Alles eile teatas Eesti lõunanaaber Läti, et neil on kolm uut nakatumisjuhtu ja üks inimene suri koroonaviiruse tõttu. Ta sai nakkuse välismaalt saabunud sugulaselt. Poolas teatati neljapäeval 615 inimesest, kes nakatusid koroonaviirusega ning riigi tervishoiuministeerium teatas, et viiruse tõttu suri 15 inimest.

Kui vaadata Soomet, siis on ka seal väikest tõusu märgata. Eelmisel nädalal oli neil nakatumismäär 1,5, sellel nädalal on see 2,4. Kõige ootamatuma tõusu tegi aga Malta. Ei saa mööda vaadata ka sellest, et Prantsusmaal oli nädal tagasi määr 13,9, nüüd on see 19,0.