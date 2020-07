Eesti lühiuudised

Kohus: amet elektrijaama vaidluses silmakirjalik

Tallinna halduskohus tunnistas õigusvastaseks keskkonnaameti tegevuse Linnamäe hüdroelektrijaama tegevusloa pikendamise menetlemisel ja sellega venitamisel ning andis keskkonnaametile kuu aega taotluse uuesti läbi vaatamiseks. Amet tahab kalateede avamiseks ajaloolise paisu lammutada, selle vastu on muinsuskaitseamet, Jõelähtme vald, kohalikud elanikud ja energiatootja. Keskkonnaamet tõlgendas halduskohtu antud esmase õiguskaitse määrust nii, et keskkonnaamet ei tohi kuni kohtuotsuse tegemiseni pikendamistaotlust puudutavaid edasisi toiminguid teha. Keskkonnaameti teatel selgub vee erikasutusloa pikendamine septembris. Linnamäe hüdroelektrijaam ja pais on rajatud 1922–1924 ning samast ajast on Jägala jõe paisutamisest tekkinud Linnamäe paisjärv. PM

Helme peab selgitama rahapesu uurimise lepingut

Riigikogu rahanduskomisjon koguneb 11. augustil, et arutada muu hulgas ka rahandusminister Martin Helme (pildil) sõlmitud rahapesu uurimise lepingut Eesti valitsuse ja USA advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan vahel. Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles, et istungil osaleb ka Helme, kes jagab lepingu kohta selgitusi. «Päevakorras on erinevad teemad, selle hulgas ka ülevaade rahapesuvastasest tegevusest,» sõnas Aivar Kokk. PM

182 568 lepingut ehk üheksa protsenti vähem sõlmiti mulluse keskmisega võrreldes uusi tarbimislaenulepinguid selle aasta esimeses kvartalis.

Eesti politsei: Berliinis inimesi ramminud auto pole varastatud

Eesti politseil pole alust arvata, justkui oleks pühapäeval Saksamaa pealinnas Berliinis kuuele inimesele otsa sõitnud Eesti numbrimärgiga Mercedes varastatud. Berliini politsei avaldas selle nädala alguses kahtlust, et Eesti numbriga auto võib olla varastatud. Berliini politsei andmetel on tegemist firmaautoga. Õnnetuses sai viga seitse inimest, sh juht. Esmaspäeval otsustas prokurör, et tapmiskatse paragrahvi järgi ei hakata juhtunut siiski uurima ja juht pääses vahi alt vabadusse. PM

Paulig leidis Soomes listeeriabakteri

Kahes Gold&Green Nyhtökaura tootes tuvastati eelmisel nädalal sisekontrollil listeeria ja need tooted korjati Soomes müügilt, teatas Pauligi kontsern.

Kuigi tooteid, milles listeeriabakter sisekontrollil tuvastati, Eestis ei müüda, võetakse ettevaatusabinõuna Eestiski mitu toodet müügilt. BNS

​Eakas mees läks 38 euro pärast kohtu alla