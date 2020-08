Milleks šamaanile wifi või transistorraadio?

Tellijale

Selleks, et selgemini näha, peab teinekord eemalt vaatama. Mulle tundub, et pärast viljakaid Kütiorus elamise aastaid ja tagasi linna kolimist on Peeter Lauritsa kontakt loodusega üha süvenenud. See on nagu Fred Jüssi ja metsa armulugu – natuke eraldumist paneb kire lõõmama. Parimad loodusfilosoofid on ikka põlised linnamehed. Ei hakka metsavana sügaval põlislaanes looduse ja kõiksuse teemal arutlema – oled niigi selle pärisosa.

Selleks, et olla vaatleja, on vaja tunda ka teisi taustsüsteeme. Nii saabki New Yorgi pilvelõhkujate vahel luusinud linnamees ühel hetkel ilmutuse, et Pariisi metrooskeem ja üraskite muster on ühe ja sama teadvuse kootud. Kindlasti on eelhäälestuseks vajalik lapsepõlv sugulaste juures maal: toonekurega rääkimise kogemus ja seda, et oleksid õrnas eas kukkunud maasikapõõsasse.

Seekordse näituse koht on suurepäraselt valitud. Evald Okase muuseumi pööningukorruse puitsõrestiku all võib tunda ennast nagu metsas. Siin on võimalik näha kahte eri väljapanekut: Lauritsa 2011. aastal valminud «Mattise martüüriumi», fotograafilist koomiksit 16. sajandi Tallinnast. Maailm ei ole muutunud – kui inimolemus skalpelliga lahti koorida, siis samad vigurid on saatnud meid sajandeid.