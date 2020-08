Katkestusteta arenenud õigussüsteemides tuleb ette, et kehtima on jäänud ajast ja arust seadusi, mille rakendamisele tänapäeval küll keegi ­politseiressurssi ei raiska. Mitmesugustest lollide seaduste nimistutest võib näiteks leida Yorkis Suurbritannias seni formaalselt kehtiva sätte, et linna territooriumil vibu kandva šotlase võib karistamatult tappa, kui ei ole pühapäev.

Samavõrd napakad, ent oluliselt kahjulikumad on totalitaarsetes riikides kehtestatud seadused, mis üritavad reguleerida reguleerimatut või kitsendavad varjamatult inimeste põhivabadusi. Näiteks Hiinas kehtib seadus, et Tiibeti buda mungad ei tohi ilma Hiina valitsuse loata reinkarneeruda. Venemaal on keelatud pidada blogi, millel on üle 3000 lugeja, ilma et blogipidaja registreeriks end meediaväljaandeks koos kõige kaasuvaga.