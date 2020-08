Soomlased ei saa aru, millest minister Aab räägib

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnum oli umbes selline: kui Vesterbacka on mängust väljas, võime tunneli ehitust plaanida hoopis meie, riikide valitsused. Ta kinnitas, et Eesti ja Soome vastavad ametkonnad töötavad ühiste kavatsuste kokkuleppe saavutamise nimel ja isegi läbirääkimised juba käivad. Ta lisas, et ka Soome soovib tunnelit kavandada just riikide juhtimisel.

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et kõik see jutt on tore, aga on üks probleem: mingit ühist tunneliprojekti, mida Soome ja Eesti valitsused eest veaksid, hetkel ei ole.

Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Sabina Lindström ütles Ylele, et võib olla pidasid Eesti ministrid silmas aastatetagust ühisprojekti FinEst Link, kus partneritena osalesid Helsingi ja Tallinna linn, samuti Helsingi-Uusimaa Liit, Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Soome transpordiagentuur.