Majanduse lühiuudised

Aas kaalub ELi vastu kohtusse minekut

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasale ei meeldi peagi jõustuv Euroopa Liikuvuspakett, mis teeks tema hinnangul karuteene Eesti autoveofirmadele. Seetõttu kaalub ta tõsiselt koos kaheksa teise liikmesriigiga kohtusse pöördumist. «Oleme liikuvuspaketi vastu kujul, mis läheb vastuollu Euroopa siseturu põhimõtetega ja on oma loomult protektsionism,» ütles ta. Aas lisas, et paraku on ­selle paketiga meie autoveoettevõtjatel tulevikus keerulisem Euroopas konkureerida, lisaks on see ka kliimaeesmärke silmas pidades täiesti arusaamatu. «Poola ja mitmed teised riigid on juba varem lubanud võtta ette kohtutee, nüüd peame ka meie neid võimalusi valitsuses arutama,» lausus minister. PM

Apple’ist sai maailma väärtuslikem firma

Teise kvartali supertulemus tõstis USA tehnoloogiafirma Apple maailma kõige väärtuslikumaks ettevõtteks. Pärast majandustulemuste avaldamist kerkis õunafirma aktsia 10 protsenti, mis tegi nende turuväärtuseks 1,817 triljonit dollarit. Nii läks tehnoloogiafirma esimest korda mööda pikalt esikohta hoidnud Saudi Araabia riiklikust naftakompaniist Saudi Aramcost, mille käsi pole tänavu nii hästi käinud. Aramcot on räsinud nii ootustele alla jäänud börsidebüüt mullu detsembris kui ka nafta hinna kokkuvarisemine tänavu kevadel. Esimeses kvartalis kukkus naftahiiglase kasum 25 protsenti, teise kvartali tulu aga veel rohkem. PM

Hololei: Rail Balticuga ei tohi enam viivitada

Euroopa Komisjoni transpordi valdkonna peadirektor Henrik Hololei ütles Läti rahvusringhäälingule LSM antud intervjuus, et Rail Balticu projektiga tuleb hoogsalt edasi liikuda. «Aeg on lüüa labidas mulda ja ehitama hakata!» Ühelt poolt peab Hololei normaalseks, et piirideülesed suurprojektid, nagu Rail Baltic, jäävad toppama. «Euroopas pole ühtegi suurt taristuprojekti, mis oleks õigeks ajaks valmis saanud,» pidi ta tunnistama. Teisalt peab ta oluliseks, et Rail Balticu planeerimisel rohkem hilinemisi ei tuleks, sest aega on raisatud juba piisavalt. «Tuleb kasutada raha, mida Euroopa Komisjon on jaganud. Tuleb hakata ehitama.» PM

Tallinki uuel laeval valmis tähtis tükk

Ehkki laevafirma Tallink on kaotanud miljoneid reisijad, ehitavad nad hoogsalt uut süstiklaeva My­Star. Endises Gdanska laevatehases ehitatud My­Stari terassektsioonid, millest tulevikus saab laeva toiduladu, alustasid eile õhtul mereteed Poolast Soome, täpsemalt Raumasse, kus ehitatakse laev lõpuks valmis. Tallinki sõnul on tänapäeval laevaehituses väga tavapärane, et laevatehas, kes on laevaehituse peatöövõtja, laseb osa laeva plokke allhanke korras ehitada mõnel teisel laevatehasel, et kiirendada nõnda ehitust, sest siis valmivad plokid mitmes tehases samal ajal. PM

Transferwise ihkab rohkem konkurentsi

Transferwise’i tegevjuht ja kaasasutaja Kristo Käärmann ütles, et ettevõttel läheb majanduslangusest hoolimata edukalt, kurta on vaid valdkonnas konkurentsi puudumise üle. «Pangad ise võiks muutuda kiiremaks, odavamaks, läbipaistvamaks ja mugavamaks rahvusvahelises mõõtmes. See toimub aeglasemalt, kui ma seda lootsin või uskusin viis aastat tagasi,» rääkis ta ERRile. BNS

​Murdoch paneb ameti maha