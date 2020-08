Vabanki koroonakolle paisub jõudsalt

Terviseameti lõunaosakonna juht Tiia Luht ütles, et uued piirangud Tartus pole välistatud. «Võib-olla peame isolatsioonis inimestele tegema tugevama kontrolli või sündmusi ära keelama. Aga enne vaatame üle, millised on linna võimalused. Me ei saa valimatult lihtsalt kõike keelata. Tuleb asjad läbi mõelda ja leida lahendus, kuidas Tartust ei kujuneks uus Saaremaa.»