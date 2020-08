Riina Sikkut: härra Lotman, ärge pange mulle sõnu suhu!

Kuulan Mihhail Lotmani küsimusi riigikogu saalis alati huviga – need on teravad ja eristuvad sageli ülejäänutest. Samuti loen tema blogipostitusi ja artikleid, kuigi ei ole temaga alati nõus. Ma ei eelda, et härra Lotman minu sõnavõtte samasuguse tähelepanuga jälgib, kirjutab riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Riina Sikkut.