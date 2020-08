Andrea Adamo Tänaku ande avastamisest, Einsteinist ja Idamaa tarkustest

Kasutame iga võimalust, et sõitjad saaksid võistelda ja mehaanikutel oleksid käed soojad. Lõuna-Eesti ralli on meile väga tähtis treeningu eesmärgil. Mul on tõesti hea meel, et saame Eestis kaks korda võistelda. Käisin ka mullu Rally Estonial ja pean mainima, et korraldajate professionaalsus ja ettevalmistus avaldasid mulle sügavat muljet. Ralli ava­tseremoonia rabas mind täielikult. Armusin sellesse võistlusesse ja olen seda õnnelikum, et Eesti on jõudnud WRC-kalendrisse. Te väärite seda täielikult. Tõsi, põhjused, mille pärast Rally Estonia MM-sarja tõusis, pole toredad, kuid peame igas halvas asjas nägema positiivset. Mul pole elus olnud alati võimalik näha olukordi, kus raske töö end ära tasub. Rally Estonia puhul tasub see töö ennast õige pea. Mul on Eesti rahva pärast hea meel.

Minu kindel arvamus on, et WRC peab käima riikides, kus fännid ja kohalikud võtavad meid avasüli vastu. WRC-ralli korraldamise aluseks ei tohiks olla ainult suur rahakott. Tähtsad on korraldaja tehniline võimekus, suhtlus ja turundus. Peame vaatama suurt pilti. Kui kõik elavad oma mullis ja mõtlevad ainult oma huvidele, oleme ummikusse jooksnud. Näiteks Eesti ja Soome väärivad WRC-rallit täielikult. Kahtlemata. Ma ei oska öelda, kas nad mõlemad saaksid kalendrisse kuuluda samal hooajal. Ma pole selline, kes oleks rallide rotatsiooni vastu. Praegusel ajal peame olema avatud muutustele. Me ei saa mõelda, et alati on nii olnud ja nii peabki jääma. Ütlen sellistele inimestele, et mis olnud, see olnud, ja praegu elame olevikus. Tulevik ongi minevikust erinev. Albert Einstein on öelnud, et «olen huvitatud vaid tulevikust, sest tundub, et seal veedan ma terve oma elu». See ongi tõsi. Peamegi mõtlema olevikule ja tulevikule, mitte elama minevikus.