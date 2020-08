Käbid ja kännud kunstimaastikul

​Kuni modernismi juurdumiseni valitses kirjutamata seadus, et kunstis läksid pojad isa rada, jätkates tema tööd. Ainult siis, kui poega polnud, avanes tütrel võimalus ennast näidata. Selle tõttu on 16. ja 17. sajandist saanud oma nime kirjutada kunstiajalukku vähesed naiskunstnikud. Modernismist kasvas välja põhimõte, et iga järgnev põlvkond peab midagi teistmoodi ja uut tegema. Teatav nooruse kultus on ka praegu päevakorral, aga eriti suur oli see ootus 1970. aastatel.