Jaak Valge : referendum 2021

Kui kahe maailmasõja vahelisel ajal oli Eesti referendumite arvult Šveitsi järel Euroopas teisel kohal, siis iseseisvuse taastanud Eesti on üks Euroopa viimaseid. Nagu peljataks siiamaani, et rahvas on palavikus ega suuda ise otsuseid teha. Aga muidugi ei tule referendumeid korraldada lihtsalt referendumite endi pärast.