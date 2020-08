Rein Ruutsoo: kas me tõesti norime tüli?

Eesti-Vene suhete mõjusa parandamise väljavaadete asjus tundume liikuvat tõsiasju tunnustava konsensuse poole. Kui ehk välja arvata üksikud üleskutsed näiteks rohujuuretasandi koostöö arendamiseks à​ la Maria Jufereva-Skuratovski, ollakse siiski realistid. Venemaa ja lääne suhete süvenev kinnikiilumine ja autoritaarse režiimi kinnistumine Venemaal ei jäta just palju manööverdamis- või algatusruumi. Minu arvates ei kaasnenud president Kersti Kaljulaidi vägagi julge soologa Kremlis mitte mingit positiivset arengut. Et villa on vähe, seda ei tahaks küll sel moel meie endi süüks lugeda, nagu seda Jaak Alliku arutluste põhjal paista lastakse.