Kui veel aastaid tagasi räägiti Rae valla põhjapiirkonnas lasteaia- ja koolikohtade puudusest ning arendustel olid teed välja ehitamata ja tihti uppusid tänavadki vee alla, siis praeguseks on vald säärased probleemid koostöös arendajatega lahendanud.

Vald saab oma taristut korrastada vastavalt maksutulu laekumistele, aga on juhtumeid, kus liiga kiire areng võib vallal plaanid sassi lüüa. Selline on praegu ka Rae valla olukord, kus viimastel aastatel on lisandunud keskmiselt tuhat uut elanikku aastas.