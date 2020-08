Riskikapitalist: oht Eestile on mitte panustada teadusse

Ma oskan kapitalismi defineerida oma valdkonna kaudu, milleks on innovatsiooniettevõtete rahastamine. Ja see on, et kas need ettevõtted hakkavad tulevikus maailma muutma ja väärtust tekitama – mis teinekord on üks ja seesama. Kapitalism on väärtuse tekitamise süsteem, mis põhineb eraomandil. Kui tekitatakse väärtust, siis tuleb küsida, kas tasub lasta rohkematel inimestel-ettevõtetel põhja minna? Ja kui kaua saab neid üldse toetada? Tuleb arvestada, et kui töökohad kaovad, siis enam neid tagasi ei saa. See on praktiline küsimus – kuidas saame lasta mitte põhja minna väärtuse tekitamise süsteemil? Kapitalism näiteks USAs on liikuv tasakaal, kõik liigub. Võib-olla longates, aga alternatiiv oleks võib-olla hullem.