Tõlkes leitud Eesti: palun please

Samasuguseid veidrikke leidub aga ka prantslaste ja inglaste hulgas. Tuntud sotsiaal-kultuuriantropoloog Kate Fox kirjutab oma legendaarses raamatus «Watching the English» (Inglasi jälgides), kuidas ta pidas statistikat, mitu korda kuuleb sõnu please ja thank you midagi ostes. Tavaline oli kaks korda please ja kolm, kuid sageli ka viis korda thank you. Fox ütleb, et ükskõik kus kohas Inglismaal ükskõik mida ka osta, ütleb teenindaja või klient please, kui ta midagi palub (That’ll be four pounds, please / Neli naela palun), ja thank you (tänan), kui tema soov täidetakse, ning et välismaalasele või algajale keeleoskajale antakse küll andeks muud vead, aga sõna please unustamine on ränk patt.