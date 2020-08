Reinsalu: advokaadi ja arsti puhul ei saa kokku hoida

Kui küsida, kas minul on Soome kolleegiga olnud jutupunktides või kohtumistel küsimusi, kus meil on vastandlikud positsioonid või reaalne probleem, ütlen ausalt, et niisuguseid küsimusi pole. Meil olid väga tõsised läbirääkimised, kus Soomel oli mure oma rahvatervise olukorraga, mis puudutas eriti meie pendelrändajaid, kes töötasid Soomes, sooviti sellele lahendust leida. Aga seda ütles ka Soome kolleeg, et seda ei saa kahepoolsetesse suhetesse üle kanda. Soome järgis oma rahvatervise reegleid ega teinud seda kuidagi eraldivõetuna Eesti suhtes.

Muidugi on mitmeid asju, kus Eesti ja Soome vaade erineb. Kindlasti on selleks valdkond, mis puudutab julgeolekupoliitikat. Fakt on see, et Eesti on ja Soome pole NATO liige. Olgugi et minu hinnangul meie diagnoos Venemaa poolt tulevatele julgeolekuriskidele ja sellele, mis Venemaal toimub, on – ka minevikust tingituna – sarnane. Soomel on oma käekiri olnud pikka aega – sõjajärgsest ajaloost, mis puudutab ka suhteid idasuunal. Tõsiasi on, et peab arvestama ka tasakaalustavat Soome vaadet. Vähe võib leida Nõukogude Liidu naaberriike Molotovi-Ribbentropi pakti ajast alates, kes on säilitanud iseseisvuse.