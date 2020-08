Eesti lühiuudised

Peaminister Jüri Ratas tõdes, et neljapäevane arutelutoon valitsuse istungil võib muutuda, kuna koroonaviirusega nakatumiste arv on suurenenud, samuti sagenevad näited, kus inimesed on haigena vastutustundetud. «Valitsus koos ametkonna ja teadlastega jälgib koroonaviiruse olukorda tähelepanelikult, et olla valmis kohe reageerima,» märkis ta. «Eelmise nädala jooksul on haigusjuhtumeid lisandunud 43, nendest koguni 24 Tartumaal. Teistmoodi sunnivad olukorrale vaatama ka siin ja seal avalikult ilmuvad näited selle kohta, et koroonaviirus on eestimaalaste meelest läinud,» lausus Ratas. PM