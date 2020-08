Erkki Bahovski: suursaadiku kimbatus

Laupäeval, 1. augustil ilmus Soome rahvusringhäälingus Yle intervjuu Eesti suursaadikuga Soomes Harri Tiidoga. Selles teatas suursaadik, et lahkub ametist erimeelsuste tõttu Eesti valitsusega ja et Eesti-Soome suhted on kahjustada saanud siseminister Mart Helme mulluse ütluse pärast, kui ta nimetas Soome peaministrit Sanna Marini müüjatüdrukuks.