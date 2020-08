Dmitrijs Astašonoks: amortiseeruva kinnisvara lõks

Erinevalt Eestist, kus inimesed eelistavad endale nii kortereid kui ka maju osta, on Euroopas levinud trend, et korterites elavad üürnikud ning omanikud elavad majades. Kui üüripindade turuväärtuse säilimise nimel peavad omanikud neid hooldama ja renoveerima, siis iga-aastase Euroopa Tervislike Kodude Baromeetri uuringu järgi mõtlevad isiklikus omandis olevate kodude omanikud renoveerimisele vähem. Samuti on nad vähem informeeritud sellest, milline oleks kasu nende majandusele ja tervisele, kui nad elaks kodus, mis ei ole amortiseerunud.