Olen juuli alguses siinsamas kolumnis kirjutanud, et maski kandmine peaks olema uus sotsiaalne norm ühistranspordis ja poes, ööklubidest rääkimata. Sain hulgaliselt vastukaja üsna laias spektris, alustades sellest, et õige eesti mees maski ei kanna, kuni selleni, et maski kandmine on alistumise märk (reptiilidele) ning sellest kõigest võidavad vaid maske müüvad ärimehed.