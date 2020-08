Tantsuline linnaplaneerimine: seinad üles laome, kopsime ja taome

Sõltumatu Tantsu Lava esimene suvelavastus «Aiapäkapikk» on abstraktne ja kummastav lugu, kuhu on kokku põimitud nii inimlik vajadus kogu aeg luua kui ka (sotsiaal)poliitiline kriitika. Lavastus paistab olevat äraspidine kriitika Tallinna ja teiste linnade ehitamistuhina pihta, mida on vürtsitatud tantsuga.