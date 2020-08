Alanud hooajal võib küttida 93 karu

Eestis oli 2019. aasta sügise seisuga ligi 900 karu. Mõned aastad varem oli see arv väiksem, umbes 700. Seega saab karu asurkonna seisundit tervikuna hinnata heaks, kuid piirkonniti on see siiski erinev. Kui Ida-Eestis on karusid arvukalt, siis näiteks Eesti lõunapiiril on neil veel piisavalt kasvuruumi. Seetõttu on Valgamaal lubatud küttida üks karu, Võrumaale aga küttimislube sel hooajal veel ei antud.