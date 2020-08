Marek Strandberg: uus hügieenistandard

Sedapuhku pakun teile soovitused, kuidas üsna mõõdukate kuludega ja majandust sohu jooksutamata toime tulla, kui inimeste käitumine tekitab siiski uued puhangud. Nakatunute arvu tõusu maailmas on juba praegu näha. Võib oletada, et ka Eestis on haigeid rohkem, kui ametlikult välja paistab.

Tõeks on osutunud asjaolu, et koroonaviiruse levikul ja selle tõkestamisel on loodusteadustest niisama palju abi kui ka heast arstikunstist. Teame, et viirus levib tõhusalt õhu kaudu. Aerosoolide uurijad on veenvalt näidanud, et vaid rääkideski väljub inimese hingamisteedest osakesi, mis püsivad tuuletõmbeta keskkonnas õhus väga pikka aega. Üldjuhul on enamiku siseruumide ventilatsioonisüsteeme seisundis, kus see ei pruugi tagada sinna mahtuvate inimeste hingamisekski vajalikku värske õhu kogust. Sellised kohad on nakatunute arvu kasvades suurema ohutasemega.