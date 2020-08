24. juulil Naiivi baarist alguse saanud nakkuskoldes on eile ennelõunase seisuga juba kaheksa koroonaviirusega nakatunut. Haigestunute hulgas on nii Tartust kui ka mujalt Eestist pärit inimesi, lisaks vähemalt üks soomlane. Kaks nakatunut on Tartu ülikooli kliinikumi töötajad, kellest andsime teada möödunud reedel. Kliinikumis on eilse seisuga kolm töötajat, kes on nakatunud koroonaviirusega.