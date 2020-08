Analüüs: kes ja miks jäid silma korvpallikoondise suvest?

Janari Jõesaar. Pole kahtlustki, et tuleval hooajal taas Euroopa tugevaimas rahvusliigas Hispaanias leiba teenima hakkav ääremängija on Eestile eduks hädavajalik. Manresaga liitunud Jõesaar pole küll kõige usinam korvikütt, kuid on teistes elementides üks meie paremaid.