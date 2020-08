Majanduse lühiuudised

​Pühapäevase seisuga on töötukassa töötasu hüvitist maksnud 17 560 asutuse 137 677 töötajale kogusummas 256,5 miljonit eurot. Kui märtsis otsustas riik, et töötasu hüvitist saavad tööandjad kasutada kahe kuu ulatuses perioodil 1. märtsist kuni 31. maini, siis hiljem pikendati meedet kitsendatud tingimustel veel ühe kuu võrra. Juuni eest sai hüvitist taotleda kuni 31. juulini. Seejuures said juuni eest toetust taotleda ka need, kes on varasemate kuude eest hüvitist saanud. Seega võis töötaja saada hüvitist maksimaalselt kolm kuud esialgse kahe asemel. Enim ehk peaaegu veerandi hüvitise saajatest moodustavad töötleva tööstuse töötajaid. Sellele sektorile palgatoetuseks määratud hüvitiste kogukulu on 65,4 miljonit eurot, selgub töötukassa andmetest. Veidi üle viiendiku hüvitise saajatest töötab hulgi- ja jaekaubanduse ning autoremondi ettevõtetes, 13,1 protsendiga järgneb majutus- ja toitlustussektor. Neile määratud hüvitiste kogukulu on vastavalt 47,7 miljonit ja 29,8 miljonit eurot. BNS