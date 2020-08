Eesti lühiuudised

liiget kuulub augusti alguse seisuga Kaitseliitu . Neist 15 352 on kaitseliitlased, 2646 naiskodu­kaitsjad, 3632 noored kotkad ja 4035 kodutütred.

Üheksa Eesti loomeinimeste esindusorganisatsiooni vaidlustasid juuni lõpus tehtud Tallinna ringkonnakohtu otsuse nn kopeerimishüvitise asjas riigikohtus, et tagada õiglane hüvitis digiseadmetes ning seega ka Eesti kultuuri ja loomingu kaitse. Kohus määras toona summaks koos viivistega ligi viis miljonit eurot, millele lisandub viivis 656 eurot päevas kuni hüvitise täieliku tasumiseni. «Kuigi ringkonnakohus suurendas halduskohtuga võrreldes oluliselt riigilt väljamõistetava hüvitise suurust ning tunnustas kaebajate viivisenõuet, valmistas pettumust kohtu soovimatus aktsepteerida Eesti loomeinimeste õigust ELi keskmisest suuremale hüvitisele,» selgitas loomeinimesi esindav advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Priit Lätt. PM

Briti uuringufirma YouGov viis aprillis 14 Euroopa riigis läbi küsitluse, millisena nemad Euroopa Liitu näevad. Muuhulgas selgus, et vähemalt kahes ELi liikmesriigis – Ungaris ja Prantsusmaal – on ülekaalus need, kes kriisis Eesti abistamist õigustatuks ei peaks. PM