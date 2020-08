Kui räägitakse S&P 500 suurest tõusust kui terve aktsiaturu kerkimisest, siis on see veidi ennatlik: indeksis on üle 500 ettevõtte, aga Handelsblatt luges kokku, et ainuüksi viis tehnoloogiasektori aktsiat (Alphabet, Apple, Microsoft, Facebook ja Netflix) said selle aasta jooksul 1,7 triljonit dollarit (1,45 triljonit eurot) turuväärtust juurde, ülejäänud napilt viissada ettevõtet aga kaotasid kollektiivselt 1,6 triljonit dollarit (1,44 triljonit eurot). Indeksi suureks kaotajaks on finantssektor, kus madalad intressimäärad teenimisvõimalusi ahendavad.