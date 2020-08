Piimatootmine käib juba kolmandat kuud alla omahinna

Järvamaal Sargvere PÜs piima tootev Toomas Uusmaa ei usu, et kõike annab COVID-19ga siduda. „Toetusi jagatakse nii tööstus- kui ka metsaettevõtetele, kuid neil peaksid ju olema pikaaegsed lepingud, aga piimatootjana mu käive sedavõrd ei langegi, et toetust saada. Põllumehena pean igast olukorrast ise välja rabelema,” on Uusmaa nördinud.

Nii tuleb temal pingsalt sissetulekuid jälgida, see on nõudnud mööndusi nii väetiste ostus kui ka seemne uuendustest loobumist. Lihtsalt raha ei jätku ja võlgu jääda mees ei taha. Nii külvab Uusmaa pigem omakasvatatud talirapsi seemet, kuigi teab, et selline käik taimekasvatuses annab tunda järgmise aasta toodangus. „Aga ma ei usu, et inimesed on sedavõrd lõpetanud piima tarbimise, et hind peab siiani muudkui langema. Ka haiged tahavad süüa, kuid koroonaga annab ju kõike siduda,” sõnas ta tujutul häälel.

Lehmad peavad hästi sööma

Kuigi piima hind on taas langenud viimase kolme aasta madalamaile tasemele, on see tõsisemas languses olnud viimased kolm kuud ja seda Vaklak OÜ juhatuse liikme Margus Mulla meelest siiski suuresti koroonakriisi tõttu maailmas.

„Jälgin piimahinda kogu aeg ja kuigi piimatootmine on miinuses, midagi väga drastilist me ette võtnud ei ole,” lausus ta. Lehmad peavad hästi sööma. Ettevõtjana ei saa Muld riskida piimatoodangu langusega, sest selle tõusu tuleb siis oodata kuni aasta. Vaklak OÜs on piima tootmise omahind veidi üle 300 euro tonn ja praegu kogunev kahjum loodetakse katta teraviljaga, mille saak paistab tulevat üle keskmise. „Kuid praegu räägin siiski hüpoteetilistest tulemusest. Teraviljasaagi tõde selgub, kui saak salves,” täpsustas ta.

Piimahinna suvine ralli on valdkonna tippjuhi sõnutsi aga igaaastane ja see kestab seni, kuni turul on toorpiima piisavalt või nagu praegu, isegi rohkem kui vaja. „Turul toimuvast sõltub piimahind tööstustele, kes omakorda määravad hinna meile, piimatootjatele. Samas võistlevad piimatööstused omavahel, sest kõigil on tegutsemiseks vaja teatud hulka piima,” selgitas Muld. Nii esitab 5500 lüpsilehmaga ja 150–155tonnise päevatoodanguga suurtootja sel aastal piima eest arveid kolmele ja tõenäoliselt hakkab uuest aastast arveid esitama neljale firmale.

Hinnas kaubelda ei saa

Tulundusühistu Laeva Piim juhatuse liige Mati Mölder kinnitas, et mitmendat kuud maksavad piimatööstused piima eest vähem, kui Estplanti lepingu järgi kokku lepiti, põhjendades seda koroonaviirusest tingitud olukorraga maailmas. „Iga kuu küll räägime tööstustega, kuid ega meil hinnas midagi kaubelda pole. Väidetakse, et turuhind on madal ja hind on selline, nagu ta on,” selgitas Mölder.

Laeva Piim müüb toorpiima neljale piimatööstusele: Maag, Valio ning piimatööstused Lätis ja Leedus.

Mölder mõistab, et piimahinna kohta tuleb tal tihti selgitusi jagada, sest viimased kolm kuud käib tootmine alla omahinna – 300 eurot tonni eest. Lisaks koroonakriisile on Mölderi sõnutsi hinnalanguse taga igasuvine piimarohkus. Et tootjale piimahinda natukenegi paremini kontrolli all hoida, viib Laeva Piim piima Eestist välja. „Kui välja ei saaks müüa, on arvata, et oma piimatööstused maksaksid veel vähem ja keegi ei suudaks seda piimakogust siin ka töödelda,” lausus ta.