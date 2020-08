Rebastel kasvavad vutid

Kümmekond aastat Peipsi ääres fileerijana töötanud Svetlana viimane töökoht oli Järveotsa vutifarmis. Kuna Silveri lapsepõlvekodu on ka seal kandis, polnud mõtteski kuhugi mujale kolida. Peipsi-äärne kant on ju lummav.

Esimene plaan oli hakata kanu pidama, sest laudakompleks oli olemas. Aga otsustati vuttide kasuks, sest neid mahub ühte ruumi palju ning vuttidega ettevõtluse alustamine näis kiire ja lihtne. Kaks aastat tagasi tehtigi ots lahti ja tänaseks on vutte poole tuhande ringis, kes annavad päevas sadu mune.

Taluhoovi aedikus siblivad ka kanad. Nende mune kasutatakse oma tarbeks ja kui üle jääb, saab ka mõni tuttav. Igapäevase leiva toovad lauale ikkagi vutid.

Väärindamine tasub ära

„Alguses tegelesime ainult vutimunade müügiga, aga siis leidsime, et neid tuleks ka väärindada, nii on kliendid nõus rohkem maksma,” selgitas Svetlana.

Pakutavateks toodeteks on praegu lisaks vutimunadele suitsutatud ja marineeritud munad. Edasimüüjad on Tartu Turuhoones ja Nõmme turul Tallinnas. Etikett on lihtne, meenutab templit, aga seal on kõik vajalik kirjas.

Uute toodeteni jõuti katsetades. Suitsutatud vutimuna sai pererahvas kuskil laadal maitsta ja see jäi meelde. Marinaad nõudis samuti omajagu katsetamist ja tutvusringkonna peal testimist, kuni retsept paika saadi. „Nüüd on väga hea, inimestele meeldib,” sõnas Svetlana. Kanamune ta marineerida pole proovinud. Need on suured ja marineerimine võtaks kaua aega. Pisikene vutimuna marineerub äädika baasil tehtud vedelikus ühe ööga ning säilib kaua. „Kaks kuud,” lisas Svetlana.

Seevastu suitsutatud vutimunade realiseerimisaeg on kümme päeva. Neid pakub ta värskelt. Aga tule teeb naine ahju alles siis, kui on kogunud vähemalt saja muna suuruse tellimuse, mis on ahjus üks restitäis. Kokku mahub ahju kümme resti.

Õhtu kohta tuhat muna koorida on suur ettevõtmine. Suitsumuna on ka kõige populaarsem toode.

Kasvuruumi piisavalt

Palju on käidud müümas laatadel ja turgudel, kus inimesed on avatumad katsetama ja tagasisidet andma. Tartust ja lähiümbrusest kogutakse tellimused kokku ja kaup viiakse lausa koju kätte.

Sügise poole läheb osa mune inkubaatorisse, et taas uusi munevaid vutte juurde tuleks. Kui paljud munad tibudeks saavad, on kindlasti kundede otsustada ehk kas ja kui suureks munanõudlus kasvab.

„Suvel vähendasime pisut karja, sügisel hakkame jälle kasvatama, sest eelmisel aastal oli enne jõule suur nõudlus,” rääkis Svetlana.

Kõige rohkem on olnud RebaSte Linnutalus 800 lindu, aga neid mahuks lauta kuni 2000. Seega kasvuruumi on piisavalt.

Praegu oodatakse puurkaevu rahastusotsust, mille taga seisab uue tootmisruumi rajamine. Ehitajast Silveril igal juhul käed sügelevad. Tootmisruumis on plaanis uusi tooteid katsetama hakata.

22. ja 23. augustil osaletakse koostöös Varnjas asuva Mesi Tarega Peipsi Toidutänava projektis, et huvilistele oma tooteid maitsta anda.