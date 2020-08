Lambakasvatuses on ärevad ajad, loomade arv aina kahaneb

Heitlik turg

Aava ütles, et juba mitu aastat on lambakasvatajad harjunud, et elusloomi saab müüa välismaale. Euroopa turule sõidab Eestist aastas 10 000 lammast või õigemini talle, elusana. „Nad lähevad enamasti nuumale, mis tähendab, et tegelikult liigub lisandväärtus Eestist välja,” märkis Aava. Praegu ongi suurem lammaste reisimise aeg käes, sest kevadtalvel sündinud loomad on saanud turustamisküpseks. Seda osa lambaärist kevadine koroonaseisak ei puudutanud.

„Kui on sada lammast, siis arvestades Eesti keskmist poegimist 1,4–1,5, saad 150 talle. Välismaale müües makstakse keskmiselt 70 eurot tükist. Seega ei tule lammaste müügist ka mitte ühe inimese miinimumpalka välja.”

Küll aga on kõvasti kannatanud restoraniäri. Nimelt jõuab Eestis kasvanud lambaliha mingil määral ka meie restoranidesse, kuigi nii mõnigi restoran ostab lambalihatükid hoopis hulgilaost ja mitte kasvataja käest. „Kui restoran soovib saada nädalas sada lambakaela või teatud hulka lambakarreesid, siis kasvatajal on kohe küsimus – mida teha ülejäänud lihaga. Just seetõttu on restoranil lihtsam osta vajalikud tükid hulgilaost,” rääkis Aava. „Ka poelettidele kohalik lambaliha naljalt ei jõua. Ilmselt on küsimus ka hinnas – Eesti tarbija on väga hinnatundlik, ta ostab pigem sealiha, mitte hulga kallimat lambaliha. Samas usun, et kõigil, kes lambalihast lugu peavad, on olemas n-ö oma lambakasvataja, kes neid lihaga varustab.”

Kui PRIAlt märgistatakse aastas natuke üle 30 000 lamba, siis turustamise mõttes jaguneb see arv kolmeks: 10 000 lammast läheb eksporti, 10 000 tapetakse tapamajades ja 10 000 kodudes n-ö oma tarbeks. „Tapamajade nõuded on lihtsustumas ja loodame, et see võimaldab lihtsamini korraldada liha turustamist,” lisas Aava. „Nagu näha, pole lambakasvatuses midagi roosilist ja kindlasti pole nii, et kevadel lased lambad karjamaale ja sügisel ongi sul lihavaru olemas. Loomadega tuleb tegeleda, nad tahavad süüa, parasiitide teema on tõsine ning murdmised ka.”

Orienteerus siseturule ümber

Kui veel viis aastat tagasi müüs lambaid kasvatav Tuuma talu kõik lambad välismaale, siis nüüd on ekspordil kriips peal ja talu orienteerus täielikult Eesti turule. Tuuma talu peremees Ants Schmidt ütles, et muudatuse põhjus on muidugi hind – Euroopas kestis kolm aastat madalseis ja kaua sa jaksad seda kannatada. Ka on talu kari vähenenud. Aastas müüb talu 400–500 talle peamiselt Tallinna turgudel. „Lambaliha ostavad põhiliselt venelased ja juudid, oleme saanud väga palju kliente juurde,” lausus Schmidt. „Turul käib aktiivne müük, aga liha peab kogu aeg pakkuda olema. Sellepärast ongi meil sätitud poegimine jaanuari ja aprilli.”

Tuuma talus on lambaid peetud kakskümmend aastat. Karjas oli vahepeal ka tuhat looma, mida Ants ja abikaasa Sirje kahekesi majandasid. „Lambakasvatuses ongi nii, et kui saad ise kõigega hakkama, siis majandab ära küll. Näiteks Sirje vastutab paberimajanduse eest, aga saab hakkama ka lammastele sünnitusabi andmisega. Muidugi peab omal olema maad. Siis elab lammastega ära. Tõsi, rabad tööd teha 24/7,” rääkis Schmidt. „Ega sellist suurt asja enam katki jätta ei saa. Eks lootus on ka tütrepoja peal, kes Olustveres põllumajandust õpib ning meie juures juba kõiksugu töid teeb.”