Kohtunikud jäävad tihti kriitikatule alla, sest alati on keegi, kes pole rahul.

Kohtunikuamet annab eluks korraliku karastuse.

Üks sõpruskond - kui kellelegi on muresid, on kõik abiks, kolimisest matusteni.

Süüdistused: Kanteri tulemus mõõdeti ära, Taltsi oma oleks pidanud mõõtma.

Valetajateks, idiootideks ja pättideks sõimamine on kergejõustikukohtuniku elu osa. Eesti kergejõustikuliidu kohtunikekogu juhatuse liige Peeter Randaru on kohtuniku ja võistluste teadustajana tegutsenud alates 1965. aastast. Ta teab, kui raske on sportlastele meele järele olla ning kaheldavatel hetkedel õigeid otsuseid langetada, ent kinnitab – Maarjamaa kohtunikud ajavad asja ausalt.



Randaru kinnitab, et ükski kohtunik ei taha meelega kellelegi liiga teha – noored tulevad staadionile rõõm silmis ja tahavad aidata. Keegi ei tule staadionile kedagi kiusama. Kuigi ka treenerite seas on neid, kes arvavad, et kohtunikul on päev siis korda läinud, kui saab kellegi maha võtta, ütleb ta.