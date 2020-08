Jüri Raidla: Üha enam inimesi on leidmas teed tagasi juurte juurde

Ühe endise talukoha korrashoidmine, kui sellele lisandub veel üha suuremaks muutuva tammiku hooldamine ja arendamine, kätkeb endas nii palju tööd, et sellega võiks sisustada kogu oma aja. Olete jätkuvalt tegevadvokaat. Kuidas leida tasakaalupunkt kõigi nende valdkondade vahel?

Eks ma seda pidevalt otsingi, teadmata, kas päris õige punkti kunagi üles leian. Seda enam, et aastate ja olude möödudes vahetab tasakaalupunkt pidevalt asukohta. Küll tean aga seda, et tasakaalupunkt on mul õiges geomeetrilises piirkonnas, mille asukoha avaldan vastuses viimasele küsimusele.

Konkreetselt on sel aastal Tammikus palju tehtud. Elektritaristu on suures osas ümber ehitatud, muruhooldamise korraldus uuendatud ja 80 olemasolevale nimelisele tammele lisandub sel neli uut mulle olulise inimese nime kandvat tamme.

Mis see on, mida Tammikus teete, kas töö või puhkus? Mis see üldse ühele tippjuristile annab?

See on füüsiliselt kurnav töö, kuna pean seda tegema pideva ajasurve all ehk teisisõnu tööd tuleb teha kiiresti ja intensiivselt. Kuid see pole peamine. Peamine on see, et tegemist on vaimselt vabastava ja lõõgastava hobiga, järelikult on see puhkus.

Mis see mulle annab? Materiaalselt ei anna see mulle mitte midagi, ainult võtab ja mitte vähe. See, mis ma Tammikust vastu saan, on vaimne ja moraalne. See on kujuteldamatult suur rahulolutunne, kui näed kolmeteistkümne aasta möödudes (Tammiku esimene istutamispäev oli 12. mai 2007) nii suuri ja tugevaid puid, kuhu tütrepojad võivad juba rahulikult otsa ronida, ilma et kellegagi midagi halba juhtuks. See on rõõm tehtust ja see on vaimustus jätkamise võimalustest. Rohkem ei olegi midagi vaja vastu saada, eelloetletud emotsioonid on piisavalt suur auhind.

Räägime mõne sõna maaelust ja seda mõjutavast poliitikast. Hiljuti täitus taasvabanemise valitsuse, kus teie kandsite justiitsministri portfelli, ametisse asumisest 30 aastat. Kas tollase valitsuse liikmena oskasite ette kujutada midagi sellist, mida täna nimetame maasika­skandaaliks?

Loomulikult mitte. Kui keegi oleks tollal rääkinud millestki, mis sarnaneb selle aasta maasikaskandaaliga, oleks tõenäoliselt talle kiirabi kutsutud. Sel ajal olid külm, nälg ja majanduslik kollaps tegelikult meie õuevärava taga varitsemas. Lisaks hädale ja viletsusele olid valitsuse laua peal aga sellised mastaapsed asjad nagu riikluse reform (NB! mitte riigireform tänase päeva tähenduses) ja omandi- ning maareform, muudest riigi ja ühiskonna elu ümber pööravatest asjadest rääkimata.

Eelöeldu ei tähenda sugugi seda, et ma nõndanimetatud maasikaskandaali teemal ironiseeriksin või seda alatähtsustaksin. Vastupidi. Ajad muutuvad ning probleemid ja teemad koos nendega. Tegelikult on maasikaskandaal lakmuspaberiks mitte ainult rahvuskonservatiivse ja liberaalse poliitika võitluse tallermaal, vaid ka Eesti majanduse pikaajalise konkurentsivõime ja perspektiivikuse suhtes. Nii nagu taasjuurdumise juures on tähtis tasakaalupunkti ülesleidmine, nii peab ka majanduspoliitiliste valikute tegemisele eelnema tasakaalupunkti otsimine ja leidmine.

Nüüd läks jutt jälle keeruliseks. Mida eelmise kommentaariga öelda tahtsite?

Häda on selles, et probleem on keeruline, mitte ainult jutt ei ole raskepärane. Eestis on palju töötuid. Samal ajal on mitmes majandussektoris viimastel aastatel traditsiooniliselt kasutatud välistööjõudu, seejuures ka sellist, keda rakendatakse vähest kvalifikatsiooni nõudvatel töödel. Välistööjõu kasutamine on olnud ettevõtjatele soodsam, kuna see on odavam võrreldes kodumaisega. Kuid mitte ainult. Odavat välistööjõudu on vajanud mitu majandussektorit tervikuna, tagamaks nende rahvusvahelise konkurentsivõime. Jutt ei käi ainult maasikakasvatamisest või põllumajandusest tervikuna. Probleem on tükk maad laiem.

Oletagem, et välistööjõule pannakse Eesti uksed täielikult kinni. Eesti tööjõud on kallim, lisaks on Eesti tööjõud teatavate tööde suhtes jõudnud õhtumaade kultuuriruumile omasesse mugavustsooni, kus teatavaid töid ei taheta teha isegi siis, kui kõvasti palka makstakse. Mis on tulemus pikemas perspektiivis? Mõned sektorid peavad oma kohvrid kokku pakkima, kuna rahvusvaheline konkurents röövib neilt eluõiguse. Tööta jäävad lisaks olemasolevatele töötutele needki kohalikud, kes selles sektoris seni tööd leidsid. Ja turult ostame ainult Hispaania või Poola reisiväsimust põdevaid maasikaid. Kas see saab olla eesmärk? Ilmselt mitte.

Teisalt ei saa aktsepteerida ohjeldamatu välistööjõu värbamisega kaasnevaid poliitilisi ja sotsiaalseid, võib-olla isegi julgeolekuga seotud ülemääraseid riske. Seega tuleb leida tasakaalupunkt liberaalse majanduspoliitika ja rahvuskonservatiivse riikluspoliitika vahel.

Kuulates seda arutlust tekib tahtmatult küsimus – ega Jüri Raidlal pole plaani poliitikasse tagasi minna?