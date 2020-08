Puidu parem kasutamine on tuleviku võti

Peamiselt toodetakse Eestis puidust puitmaju, ehitusmaterjali, mööblit. Järjest enam on moes puidust ehete, prilliraamide ja muu säärase valmistamine. Ent ideaalis võiksime puidust juba ka rõivaid teha ja järgemööda asendada kõike, mida praegu naftast tehakse.

Eesti Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv usub, et keemiline töötlemine on kogu puidutööstuse tulevik. Liidu juhatuse esimees Ando Eelmaa lisab, et teadlaste kinnitusel saaks puiduga asendada kõike, mida praegu naftast tehakse.

Nafta hind on küll odav ja selle baasil toota on soodsam, ent nafta maavarana ei taastu. „Puiduga tuleb vaeva näha, et õiged ained puidust kätte saada, ent puit on taastuv,” sõnas Eesti Teadusagentuuri ResTA programmi juht Indrek Tulp. Programmi raames toetatakse õige pea teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maapõueressursside väärindamisel. Kuna hindamiskomisjon alles otsustab, on vara konkreetsetest projektidest rääkida, ent puiduvaldkonna teadustööks eraldatakse 3,7 miljonit eurot.

Võimalus areneda tehnoloogia tippriigiks

Praegu piirdub puidu keemiline töötlemine Eestis Kehra paberivabriku ja Kundas haavamassi töötleva Estonian Celliga. Graanul Invest on Imaveres käivitamas katsetehast, mille eesmärk on kehvema kvaliteediga puidust suure väärtusega biomaterjalide arendamine ja tootmine.

Kui vaadata puidu kasutamist üldisemalt, siis 40% töödeldakse mehaaniliselt saeveskites, 36% läheb küttepuiduks ja 24% on paberipuu, millest keedetakse tselluloosi ja millest omakorda saab toota materjale. Eestis kasutatakse paberipuitu praegu vähe ja enamik eksporditakse.

„Eks ongi ju võimalus, et jääme aborigeenideks, kus saadame oma puidu siit välja, keemiline töötlus tehakse mujal ja ostame siis selle töödeldud kujul tagasi. Aga meil on veel võimalus muutuda tehnoloogia tipp­riigiks, sest meil on ressurss, mida saaks uuel ja moodsal tasemel väärindada,” rääkis Ando Eelmaa. Ta lisas, et võidujooks selles valdkonnas on maailmas praegu väga pingeline.

Andres Talijärv tõi näite 90ndate algusest, kui Eesti saetööstus oli n-ö maoli maas. Tehnika oli vana ja ebakvaliteetne ning palk maksis rohkem kui saematerjal, sest saeveskid rikkusid palgid lihtsalt ära. „Aga kümne aastaga muutus saetööstuse toodang väga kvaliteetseks, kus palgist võetakse maksimaalne materjal,” sõnas Talijärv. Ent järgmine etapp ehk keemiline töötlemine on vahele jäänud. „Kui ümarast palgist lõigata kandilisi laudu, siis ülejääv hakkpuit ja selle töötlemine pidanuks ellu kutsuma keemilise töötlemise,” rääkis ta.

Näiteks soomlastel ei ole see etapp vahele jäänud ja saetööstuse kõrval on kogu aeg olnud tselluloositööstus, mille kõrval tehakse kõiki keemilisi ja biokeemilisi protsesse. Nii et 2018. aastal kandis põhjanaabrite presidendiproua Soome 100. aastapäeva vastuvõtul lausa kasepuust tehtud kleiti.