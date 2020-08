Näiteks Alari Kivisaar sai hädavajalikku tasakaalustavat tagasisidet. Tundub, et ta on hea ja prosotsiaalne inimene ning vallandamispetitsioon pidi tulema talle tõelise šokina. Miks ütlen, et ta tundub olevat hea ja prosotsiaalne? Aga sellepärast, et head ja prosotsiaalsed inimesed juhinduvad kogukondlikust tagasisidest. Nad teevad seda, mille eest neid kiidetakse. Ja Alari Kivisaar oli saanud oma tegevuse eest kohe väga palju ülivõrdelist tagasisidet.