Väga-väga halb päev ühe mehe elus

Hommikul poega kooli sõidutades satub üksikema Ra­chel (Caren Pistorius, kes muide näeb liialt noor välja, et peaaegu teismelise poja ema olla) sõnavahetusse vaimselt ebastabiilse mehega (Russell Crowe), kes ei võta just kergelt seda, kui keegi talle liikluses signaali laseb. Püüdes liiklusummikus mehest mööda pääseda, «provotseerib» naine teda sedavõrd, et üsna tavapärasest liiklussituatsioonist saab vägivaldne ja kiretu kassi ja hiire mäng.

Mees ei varjagi, et tema eesmärk on võtta enda kanda märtriroll võitluses nördinud naisterahvaste vastu, kes ei suuda leppida sellega, et meestel on õigus öelda, kuidas nad peaksid käituma. Ta lausa tahab kehastada paljude natuke kahtlaste ja represseeritud meeste ülimat ideaali: näidata naisele koht kätte ning võib-olla päästa sellega valla oma vägivaldsed kalduvused, mida ta aastakümneid on pidanud vaka all hoidma. Ja seda kõike sellepärast, et tal on olnud tõsiselt halb päev.