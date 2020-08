Sellest, et traditsioonilisel paberil ilmuval muusikajakirjandusel läheb kehvasti ja isegi fataalselt kehvasti, on räägitud vast juba 2000ndate esimesest poolest, kui tiraažid ja müügiarvud tõesti korralikult kukkuma hakkasid. Viimane suurem muutus sellel väljal oli siis, kui palju märgilisemast New Musical Expressist sai ainult veebiväljaanne umbes kaks aastat tagasi. Tippajal – 1990ndate lõpus, 2000ndate alguses – oli Q tiraaž 200 000 kandis, kinni otsustati see panna olukorras, kus tiraaž oli pea kümme korda väiksem. Q pideva allakäigu vormistas lõpuks ametlikuks koroonaviirus. Tõsi aga on, et allakäigust kui sellisest on omamoodi tore, esteetiline ja isegi õilis rääkida – vaatad päikeseloojangu ja varemete poole tagasi ning ohkad.