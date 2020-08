Kataloonia kuraator: Olev Subbi on minu jaoks isiklik

Tellijale

Sel aastal möödus eesti maalikunstniku Olev Subbi sünnist 90 aastat. Tallinna Kunstihoones on selleks puhuks avatud põnev rahvusvaheline näitus «Olev Subbi: maastikud aegade lõpust», kus Subbi maalid on asetatud dialoogi väga eripalgeliste kaasaegse kunsti teostega, tekitades niiviisi huvitavaid uusi võrdluspunkte ja seoseid. Näituse kuraatori Àngels Miralda sõnul on kunstihoone näitus korraga austusavaldus Subbile ning samas ka tema loomingu laiemasse, globaalsesse konteksti paigutamine. Selline dialoogiline lähenemine annab Subbi maalidele uue elujõu ja relevantsuse.

See näitus on väga huvitava ideelise raamistikuga. Millest see ajendatud on?

Olev Subbi on huvitav juhtum: Nõukogude Eestis oli ta äärmiselt oluline kuju ja siis hiljem, üheksakümnendatel, tema looming justkui mattus ­uute meediumide ja kunstivormide alla. See haakub hästi siinse näituse ülesehitusega – kui mõelda eri kontekstide sillatamisele või teatavale lünkade täitmisele, siis võib mõelda sellest näitusest kui metafoorist kogu Eesti kaasaegsele kunstimaastikule.