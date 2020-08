Turg on aga hiljuti saatnud sellisele suhtumisele vastanduvaid signaale. Euroaja algusest tänaseni on kunstniku hinnad kümnekordistunud. Arvestatav põlvkondadeülene allianss – Enn Kunila ja Eero Epneri tandem – on kunstniku igavikulisuse põlistamiseks aastaid süstemaatilist tööd teinud. Kuid käesoleva näitusega «Olev Subbi: maastikud aegade lõpust» seatakse nüüd Subbi pärand silmitsi rahvusvahelise kaasaegse kunsti heterogeense väärtusilmaga. Tulemus on huvitav.