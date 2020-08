Koroonaga on kokku puutunud arvatust kümme korda rohkem inimesi

Selgus, et lausa 80 protsenti inimestest, kel on koroonaviiruse antikehad, pole olnud haiged. Uuringu juhi sõnul näitabki see, et väga suurel hulgal inimestest võib haigus kulgeda väga kergelt või täitsa ilma sümptomiteta.

Kui inimesel on antikehad, siis saab kindlalt öelda, et ta on kokku puutunud koroonaviirusega. «Antikehade olemasolu näitab kindlalt, et inimene on koroonaviirusega kokku puutunud, ent see ei tähenda, et inimene võiks käituda vastutustundetult,» lausus Jõgi. Ta tõi näiteks, et inimene ei saa minna koroonahaige juurde kindlusega, et ta nüüd enam ei haigestu.