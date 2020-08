Sten Tamkivi: Eesti idufirmad on ebaratsionaalselt patriootlikud

Tellijale

Kas olete kohtunud praeguse IT-ministri Raul Siemiga? Mis mulje ta jätnud on?

Mina ei ole kohtunud, aga Martin Villig (Bolti kaasasutaja-toim) küll. Sain aru, et kohtumine oli konstruktiivne. Ütleme nii, et majandust saab juhtida mitut moodi. Esiteks ratsionaalselt, et vaatame, kust eemaldada bürokraatlikke tõkkeid, et firmadel lihtsam oleks. Saab juhtida ideoloogiliselt ja öelda, et välistööjõud on paha, isegi kui sa näed, et nad panustavad meie majanduskasvu. Kolmas variant on juhtida lihtsalt väga ebakompetentselt, niiet keegi ei saa aru, mis toimub. Mulle tundub, et praegune minister vähemalt proovib alustada esimesest variandist.

Aga kas Helmed töötavad idufirmadele vastu?

Ma ei näe, et nad süstemaatiliselt meile vastu töötaksid. Küll aga on tunda, et kui ühel pool on idufirma ja teisel pool mõni vana majanduse esindaja, valivad nad iga kell teise aitamise. See on nende maailmavaateline positsioon ja neil on õigus nii arvata.

Aga on oht laps pesuveega välja visata. Näitekskivi üks teema, mis aeg-ajalt kerkib, on välistöötajate läbi lillede ähvardamine: te ei tohi siia tulla, te ei tohi enda perekonda kaasa võtta, te peate varsti lahkuma! Aga kui ma helistan siseministeeriumisse ja küsin, mis plaan päriselt on, siis vastatakse, et mingit sellist plaani ei ole.

Samas on juba siin töötavad kõrgepalgalised välismaa programmeerijad lugenud ERRi ingliskeelsest portaali ja näinud pealkirjades umbmäärast ähvardust. Nad on mures. Nad lähevad oma ettevõtte juhi juurde ja küsivad, kas neid saadetakse riigist välja.