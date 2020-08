Kui rääkida Eestis sõudmisest, on vaikimisi saanud normiks, et selle all peetakse silmas paarisaerulisi paate. Säärase olukorra on põhjustanud 21. sajandi medalisadu, mille põhisüüdlaseks on omal ajal alaliidu presidendi Rein Kilgi poolt Pühaks Lehmaks ristitud neljapaat, mis on eesotsas olümpiapronksiga toonud meile tiitlivõistlustelt kümme medalit.